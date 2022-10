Boy Pablo sai do cartaz do Super Bock Super Rock

Boy Pablo, o projeto musical do norueguês Nicolás Pablo Muñoz, já não faz parte do cartaz do Super Bock Super Rock. Era ele que deveria abrir o palco principal do evento, esta quinta-feira, na Altice Arena.

Em comunicado, a organização do Super Bock Super Rock explicou que este cancelamento se deve por motivos de saúde do músico. "Boy Pablo foi obrigado a cancelar os próximos concertos da tour e não poderá atuar no festival", pode ler-se.

A substituí-lo, estará o rapper e produtor português T-Rex, que estará agora encarregue de abrir o Palco Super Bock, na Altice Arena, esta quinta-feira. A hora do concerto está marcada para as 19h10.

Veja os horários do primeiro dia de Super Bock Super Rock:

Palco Super Bock (Altice Arena)

01h45 - Flume

00h15 - A$AP Rocky

22h30 - Leon Bridges

21h00 - Metronomy

19h10 - T-Rex



Palco EDP (Sala Tejo)

23h15 - Sports Team

21h45 - Hinds

19h45 - Los Bitchos

17h35 - Working Men's Club



Palco Somerbsy (Sala Tejo)

04h00 - Digitalism DJ set

02h30 - Jungle DJ set

01h00 - David & Miguel



Palco LG by Rádio SBSR.FM (Exterior)

20h10 - Fred

18h20 - Conjunto Cuca Monga

17h05 - Luís Fernandes