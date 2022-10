Super Bock Super Rock: os novos horários do festival no Parque das Nações

Após a mudança de local do festival Super Bock Super Rock, que se iria realizar no Meco e, em virtude do estado de contingência, foi transferido para o Parque das Nações, em Lisboa, a organização revelou os novos horários.

Há algumas alterações, como o cancelamento do concerto de Boy Pablo, devido a motivos de saúde. No seu lugar, atuará o português T-Rex. Nathy Peluso tocará agora no palco Super Bock (na Altice Arena) e GoldLink no Palco EDP (Sala Tejo).

Veja aqui os horários do Super Bock Super Rock 2022:

14 de julho

Palco Super Bock (Altice Arena)

01h45 - Flume

00h15 - A$AP Rocky

22h30 - Leon Bridges

21h00 - Metronomy

19h10 - T-Rex



Palco EDP (Sala Tejo)

23h15 - Sports Team

21h45 - Hinds

19h45 - Los Bitchos

17h35 - Working Men's Club



Palco Somerbsy (Sala Tejo)

04h00 - Digitalism DJ set

02h30 - Jungle DJ set

01h00 - David & Miguel



Palco LG by Rádio SBSR.FM (Exterior)

20h10 - Fred

18h20 - Conjunto Cuca Monga

17h05 - Luís Fernandes



15 de julho

Palco Super Bock (Altice Arena)

01h45 - Hot Chip

00h00 - DaBaby

22h00 - C. Tangana

20h00 - Nathy Peluso

18h20 - Cosmo's Midnight



Palco EDP (Sala Tejo)

02h00 - Goldlink

21h00 - Silva

19h15 - Samuel Úria

17h00 - Baba Ali



Palco Somersby (Sala Tejo)

04h50 - Sofi Tukker DJ set

03h15 - Rui Vargas

00h50 - Daft Funk Live

23h15 - Capicua



Palco LG by Rádio SBSR.FM (Exterior)

21h10 - Benji Prince

19h15 - Classe Crua

17h50 - Pedro de Tróia

16h40 - Ecto Pluma



16 de julho

Palco Super Bock (Altice Arena)

00h45 - Jamie XX

22h35 - Foals

21h05 - Capitão Fausto & Martim Sousa Tavares

19h25 - Mayra Andrade

17h25 - Local Natives



Palco EDP (Sala Tejo)

00h05 - Woodkid

21h50 - Son Lux

20h10 - Declan McKenna

16h15 - Ganso



Palco Somersby (Sala Tejo)

05h00 - Claptone

03h45 - Tourist

02h30 - Foals DJ set

18h25 - Lhast



Palco LG by Rádio SBSR.FM (Exterior)

22h20 - Filipe Karlsson

20h30 - Lura

18h45 - Golden Slumbers

16h40 - Metamito