Gravação única de ‘Blowin’ In The Wind’, de Bob Dylan, vendida por 1,7 milhões de euros

Uma gravação única do clássico 'Blowin' In The Wind', de Bob Dylan, foi vendida em leilão por 1,7 milhões de euros.

Esta nova versão foi gravada num novo formato áudio, intitulado "Ionic Original" e criado pelo músico e produtor T Bone Burnett.

Este formato, que segundo Burnett é "o pináculo do som de alta fidelidade", foi anunciado em abril e pretende revolucionar o mundo da música. A nova gravação de Dylan assinalou a primeira vez em seis décadas que o músico voltou a gravar 'Blowin' In The Wind', original de 1962 editado em 1963.

A leiloeira Christie's esperava arrecadar um valor a rondar os 1,18 milhões de euros. A identidade do comprador não é conhecida.