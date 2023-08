Grândola: Marisa, a “bibliotecária, condutora da carrinha e contadora de histórias”

A carrinha dos livros chega sempre onde a esperam. Hoje é no Carvalhal, à porta da junta de freguesia, num destes dias de estio em que os termómetros parecem derreter todos materiais. Por isso, não tarda a encontrar-se alternativa, e seguir com a Biblioteca Itinerante até um terreno próximo, com pinheiros e uma sombra paradisíaca, onde um grupo de 41 crianças aguarda pela história que Marisa Pereira leva na sacola.

Há dez anos que a técnica da Biblioteca Municipal de Grândola entrega livros e leituras às freguesias do concelho. Para a carrinha, faz correr a porta e retira as réguas colocadas em cada prateleira, que mantêm os livros alinhados com os solavancos e curvas do caminho. De um lado, estão os infantojuvenis, do outro a literatura para adultos.

Tem 20 leitores espalhados pelas aldeias, a maior parte reformados. Regressa a cada duas semanas. “Já conheço os gostos das pessoas e levo as novidades”, conta. Durante o período de aulas, uma boa parte do seu trabalho faz-se nas escolas, contando histórias e semeando o gosto pelos livros. “Sou a professora bibliotecária”, diz a sorrir.