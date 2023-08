“Em Portugal estamos a produzir azeite de excelência para outros venderem dentro das suas garrafas. É a lei do mercado a funcionar”

Daqui a dois meses o gigante adormecido que é o lagar da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos vai espreguiçar-se. A campanha da azeitona deverá começar no início de outubro, duas semanas antes do que no ano anterior. Nessa altura começam a chegar as “roulottes” com a azeitona dos olivais chamados modernos (intensivos e superintensivos). Meses depois, assomam as azeitonas dos olivais tradicionais, as variedades autóctones cordovil e verdeal. Até fevereiro, o trânsito em Moura faz-se de camiões para entregar azeitona.

“A previsão da campanha é que comece mais cedo. A azeitona está mais adiantada. A partir do fim de agosto, vamos começar a fazer controlos de maturação no campo e aí temos uma previsão já mais certa sobre a abertura do lagar. No ano passado abrimos em meados de outubro. Este ano, possivelmente iremos antecipar uma ou duas semanas”, antevê José Duarte, presidente da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos (CAMB), que junta quatro mil associados, dos quais 1300 são olivicultores.

Aqui, a campanha começa em outubro e deverá prolongar-se até fevereiro graças à “particularidade” das variedades produzidas pelos olivicultores da cooperativa em 20 mil hectares, onde ainda predomina o olival tradicional, de sequeiro, que representa cerca de 65% da produção. É destas azeitonas que se faz o azeite: na cooperativa não se compra ou vende azeitona a terceiros.

As primeiras a chegar são as azeitonas das variedades arbequina, arbusana ou cobrançosa, vindas dos olivais mais modernos, em que a colheita é mais precoce. “Chega também a nossa galega, que tem de ser apanhada mais cedo porque é muito suscetível à gafa e ao olho de pavão”, duas doenças do olival, explica José Duarte. “Depois, temos as nossas variedades autóctones, as variedades da nossa DOP, nomeadamente a cordovil e principalmente a verdeal, que têm de ser apanhadas já mais tardiamente, de dezembro a janeiro. Quando são campanhas grandes, prolongam-se até meados de fevereiro”, conta.