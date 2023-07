O Papa vai escutar o cante alentejano. O que eles andaram para aqui chegar

Quando se juntam, é casa cheia. Hoje são 23 e entram no auditório do Musibéria, em Serpa, um a um, cumprimentando técnicos e Buba Espinho, o músico que com eles vai cantar para o Papa Francisco, no próximo dia 3, no Parque Eduardo VII. A moda Nossa Senhora do Carmo, na sua versão original, foi a eleita.

Os homens do Rancho de Cantadores da Aldeia Nova de São Bento sobem ao palco, posicionam-se em três filas, bebem uns goles de água, aquecem as vozes. Aos poucos, calam-se as vozes dispersas e as conversas cruzadas. É Buba Espinho quem começa a cantar. O músico, natural de Beja, dá os acordes na viola campaniça e ergue a voz: “Senhora que és padroeira/da sua terra hospitaleira”. Segue-se depois a união vocal de todos os elementos do grupo de cante, ora a solo, ora enchendo os peitos de ar, em uníssono, soltando depois os versos: “E a cantar, e a cantar vamos rezar”.