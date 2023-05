Afinal, o que é ter 'Liberdade para Pensar'? Expresso celebra liberdade de imprensa em conversa com jovens

A conversa, que aconteceu no NewsMuseum em Sintra, contou com a abertura de Luís Paixão Martins, atual membro do conselho do museu, que recordou alguns momentos vividos com o jornal.

Seguiu-se uma sessão de perguntas entre o diretor do Expresso, João Vieira Pereira, o diretor do NewsMuseum, Rodrigo Moita de Deus, e os alunos da ESCS. Houve espaço para falar do passado e do futuro do jornal criado antes do 25 de Abril, assim como sobre o que esperar do jornalismo nos próximos anos. Os temas da inteligência artificial, a força das redes sociais e as fake news também foram discutidos.

A conversa fez parte das celebrações do 50° aniversário do jornal, e no decorrer da qual João Vieira Pereira garantiu que "o Expresso trabalha diariamente para manter e lutar pela liberdade de Imprensa".