Em 10 anos, a inspeção do ambiente detetou 494 infrações no rio Tejo

Há semana e meia, a 6 de fevereiro a espuma voltou a avolumar-se a jusante do açude de Abrantes, no rio Tejo. Armindo Silveira, um dos membros do movimento ProTejo, deu conta do foco de poluição que desceu 1,5 km até à Vila do Tramagal, no distrito de Santarém, e fez o alerta nas redes sociais. “Não sei o que causou esta espuma, mas espero que não se repitam as situações constantes de poluição que se verificaram em 2018 e 2019, apesar dos caudais do Tejo se manterem irregulares”, desabafa ao Expresso.

