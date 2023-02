Aeroporto pode chegar primeiro a Santarém do que o saneamento básico a Casével, freguesia onde será construído

"Veja lá o quanto avassalador isto é. Nós não temos saneamento básico em Casével, e vêm dizer-nos agora vamos ter um aeroporto. É algo difícil de quantificar", afirma Miguel Tomás, o presidente da junta de freguesia de Casével, em declarações ao Expresso, aplaudindo a decisão. Casével é juntamente com São Vicente de Paul, as duas freguesias que irão estar mais próximas do aeroporto de Santarém, caso este venha a ser construído. .

