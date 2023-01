Expresso percorre Portugal com exposição e oferece banco único a 18 cidades

A partir do dia 26 de janeiro, o Expresso irá percorrer o país, de norte a sul, numa ação de proximidade com os seus leitores, para celebrar os 50 anos de vida do jornal. Durante duas semanas em cada uma das cidades, haverá uma exposição interativa com as melhores capas de cada um destes 50 anos em que o Expresso fez parte da vida dos portugueses. Cada uma das capas será acompanhada de um QR Code, onde os visitantes podem descarregar as histórias de cada um destes 50 anos, em formato audioguia ou ouvir no podcast especial 50 anos do EXPRESSO.

Além disso, para perpetuar a passagem das celebrações dos 50 anos por cada uma das 18 cidades por onde passará a exposição, o EXPRESSO deixará uma peça de arte urbana original criada especialmente para esta ocasião e que pretende ser um local de encontro e incentivo de leitura (foto em anexo). O banco tem como medida três metros de comprimento, com a lotação de seis lugares, decorados com capas emblemáticas do jornal mais vendido em Portugal. Foi desenhado e produzido pela Antarte e terá wifi da rede MEO.

A exposição inicia-se em Lisboa na Praça D. Pedro IV (Rossio) na quinta-feira 26 de janeiro onde estará duas semanas. Será inaugurado também nesse dia o banco, na Rua Duque de Palmela em frente ao número 37, local onde foi fundado o EXPRESSO. Seguem depois para as restantes 18 capitais de distrito, estando também presente duas semanas em cada uma. No mesmo dia de abertura da exposição, será inaugurado o banco EXPRESSO nestas capitais de distrito, uma oferta à cidade.

O itinerário da exposição é o seguinte:

A exposição inaugura sempre às quintas-feiras, pelas 12 horas, com a presença do presidente da autarquia e com a presença de membros da administração e direção do jornal. A estrutura da exposição é composta por um total de 26 múpis: um múpi de enquadramento da exposição e 25 múpis com 50 capas do expresso.

Este projeto é possível graças ao apoio dos patrocinadores: Altice, BPI, Hyundai e Navigator. O banco é possível graças ao apoio da Antarte.