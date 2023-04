Mariana Mortágua: de frente para o poder (mais um dos 50 nomes que o Expresso aponta para o futuro)

Foto Tiago Miranda

Mariana Mortágua formou-se em Economia em 2008, em plena crise do subprime, e já era mestre quando a troika que junta Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu se instalou no país. As grandes manifestações desse período definiram boa parte do rumo da mulher que será, muito provavelmente, a nova líder do Bloco de Esquerda. E que sublinha não estar a lutar por uma utopia: “A crise é uma invenção, é um mecanismo económico e é uma chantagem permanente, que tem ganhadores”

Há uma hora