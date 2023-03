Tiago Guedes: um caso e uma casa que dança (mais um dos 50 que marcarão o nosso futuro)

Oito anos depois de ter dado uma nova vida ao Teatro Municipal do Porto, que gere o Rivoli e o Campo Alegre, e de ter posto o Porto a respirar a dança de modo interdisciplinar e plural, Tiago Guedes conquistou um dos lugares mais cobiçados da dança europeia. Desde setembro de 2022 que França é a sua morada, tal como o foi no início da carreira, tendo em conta que apresentou o seu primeiro espetáculo no Teatro da Bastilha e que foi artista associado do Théâtre Le Vivat, em Armentières. E era inevitável que assim fosse, tendo em conta a importância do lugar que passou a ocupar e o significado que a cidade de Lyon tem no contexto performativo europeu e mundial.