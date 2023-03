Sandro Resende: gentil arte bruta (o perfil de mais um dos 50 nomes que promete dar que falar)

Foto António Pedro Ferreira

Com a abertura, em 2019, do Manicómio, espaço de criação e galeria no Beato, em Lisboa, ajudou a acordar o circuito artístico, as galerias e o mercado da arte para as obras criadas por pessoas com doença mental. Mas o seu trabalho nesta área tem mais de 20 anos. O perfil de Sandro Resende é um dos 50 escolhidos pelo Expresso, por representarem o futuro do país - a que juntamos 50 que marcaram os últimos 50 anos

