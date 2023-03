Américo Amorim: o dinheiro não tem cor (um dos 50 nomes que marcam a história de Portugal dos últimos 50 anos)

Foto Tiago Miranda

Foi o homem mais rico de Portugal e será provavelmente assim que será recordado. Nunca abandonando o negócio inicial, nas cortiças, começa a partir de meados de 1980 a diversificar atividades, antecipando sempre as tendências dos mercados. Era um pragmático e via os negócios numa perspetiva puramente racional, sem estados de alma. O perfil de Américo Amorim é um dos 50 escolhidos para assinalar os 50 anos do Expresso, a que juntamos 50 que poderão marcar o futuro do país

