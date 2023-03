José Saramago: a longa marcha para o Nobel (mais um dos 50 nomes que marcam a história dos últimos 50 anos)

Poder-se-ia ter chamado simplesmente José de Sousa, tal como o seu pai. Mas um funcionário do Registo Civil da Golegã resolveu acrescentar ao nome da criança, nascida a 16 de novembro de 1922 na aldeia de Azinhaga, filha do jornaleiro José de Sousa e de Maria de Jesus, a alcunha da família, ou seja, Saramago. Um homem que recebe o nome de uma erva que cresce por toda a parte sem ser semeada, o mais certo é estar talhado para correr o mundo. Senão ele, as suas palavras. E assim seria ao longo de uma carreira literária que começa, no que ao grande público diz respeito, a dar que falar em 1980 com o romance “Levantado do Chão” e em 1981 com uma deambulação pela história e pelo património encomendada pelo Círculo de Leitores, “Viagem a Portugal”. Carreira esta cujo ponto alto seria a conquista do (até hoje único para Portugal) Prémio Nobel da Literatura em 1998.