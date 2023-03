<span style="color:#e4bb81">Manoel de Oliveira</span> <br>O realizador maior que o século

Foto António Pedro Ferreira

Foi pouco amado pelo público, mas idolatrado no universo do cinema. Explicou que "o cinema hoje é tido como movimento. Mas o movimento não existe. O que existe são as coisas a moverem-se no espaço. E isso ocupa tempo" . O perfil de Manoel de Oliveira é um dos 50 escolhidos para assinalar os 50 anos do Expresso, a que juntamos 50 que poderão marcar o futuro do país

