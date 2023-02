<span style="color:#e4bb81">Fernando Lopes-Graça</span> <br>O Béla Bartók português

Numa das grandes manifestações realizadas durante o Maio de 1968, durante a qual se gritou pela demissão do general De Gaulle, não muito longe do Palácio do Eliseu, um dos participantes, o ex-dirigente político Aires Rodrigues, então operário na Renault, ouviu outro português a seu lado exclamar: “Com tanta gente aqui, bastava cada um de nós ter uma colher de pau para se deitar isto tudo abaixo”. Era Fernando Lopes-Graça. O episódio foi evocado em 2018 no Museu do Aljube Resistência e Liberdade (Lisboa), por ocasião da inauguração da exposição “Maio de 68, 50 Anos Depois”, acontecimento que acompanhei como jornalista para o Expresso.