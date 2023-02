José Mourinho não foi só o primeiro treinador português a ser bem-sucedido no estrangeiro. Foi um dos mais marcantes treinadores dos últimos 20 anos. O uso do pretérito perfeito não é uma mera questão de semântica: desde o seu regresso ao Chelsea (2013/15) e posterior passagem pelo Manchester United (2016/18) e Tottenham (2019/21), acumulam-se indícios de que a sua carreira poderá estar a entrar no ocaso, de resto como as de outros colegas de profissão e compatriotas também célebres: Jorge Jesus ou Fernando Santos. E uma das causas poderá ter a ver com o esgotamento das ideias, desde o modelo de jogo ao relacionamento com os jogadores. Porém, mantém por estes dias, em Roma, uma ligação fortíssima com a equipa e adeptos.

