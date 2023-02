Tinha uns 15 anos quando um documentário sobre alterações climáticas a deixou em lágrimas. Não se lembra bem dos pormenores que originaram a aflição, mas a partir daquele momento sentiu que tinha de sair do seu cantinho e “fazer alguma coisa”. Agir e enfrentar o medo, reinventando-se. Cinco anos depois é um dos rostos mais ativos do movimento Climáximo e da Greve Climática Estudantil. E é com um brilhozinho nos olhos que recorda como “foi marcante” a primeira grande manifestação climática, em setembro de 2019, ao ver milhares de jovens a faltar às aulas e a manifestarem-se nas ruas de Lisboa e de duas dezenas de cidades portuguesas, ecoando palavras de ordem pela urgência da ação, pela garantia da neutralidade carbónica até 2030 e por uma transição justa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler