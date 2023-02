Ao longo de uma vida política cheia, Mário Soares teve vitórias e derrotas, períodos de isolamento político e momentos de glória. Ficou associado à luta contra a ditadura e à construção da democracia em Portugal. Ganhou dois combates decisivos, ambos associados a um número mágico: 130 mil pessoas. Aproximadamente as que estiveram no comício da Fonte Luminosa em Lisboa (19 de junho de 1975), ponto alto da luta contra o gonçalvismo, e o número de votos que lhe deu a vitória sobre Freitas do Amaral na segunda volta das eleições presidenciais de 1986 (16 de fevereiro).

