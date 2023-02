Bastaria o facto de uma das suas canções ter ficado para sempre associada ao 25 de Abril para José Afonso ganhar o seu lugar na História. Tanto mais que ‘Grândola’ transcenderia o seu significado original e viajaria pelo mundo, da vizinha Espanha à América Latina, como canção associada à luta pela liberdade. Para não falar das “grandoladas” com que, no tempo da troika, alguns dos ministros do Governo de Passos Coelho eram confrontados em atos públicos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler