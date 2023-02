Cinco revistas, 50 personalidades que marcaram a história e 50 que podem definir o futuro

O Expresso começa a publicar esta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, a primeira de cinco revistas especiais. Nelas recordamos 50 personalidades portuguesas que marcaram não só os 50 anos da existência do jornal, mas também a história portuguesa das últimas décadas. A esse grupo, acrescentam-se 50 outras figuras escolhidas pelo Expresso e que pensamos poderem vir a definir o país, e não só.

Cada uma das revistas que oferecemos aos nossos leitores a partir desta semana inclui o perfil de 20 personalidades. Dez foram escolhidas entre aquelas a quem foi dado maior protagonismo nas páginas do Expresso desde a sua fundação, em 1973, até hoje. A outra dezena resulta de uma escolha da redação do jornal, decidida de acordo com os nomes que têm capacidade para mudar Portugal e o mundo nos anos que aí vêm. Assumimos que, na hora de celebrar os seus 50 anos, partimos do passado para melhor antecipar o futuro.

Estas são revistas colecionáveis que, enquanto acompanham a história do jornal, visam encontrar correspondência entre essas figuras e outras que despontam. É um exercício que procura homenagear os que estabeleceram as bases do Portugal democrático nascido há meio século, mas também vislumbrar os que serão capazes de mudar e tornar o país melhor. Os que cortam com o passado e inovam de modo radical ou reutilizam as lições de outrora. Esta é, obviamente, uma escolha subjetiva e por demais discutível.

São cinco revistas para guardar porque marcam um momento e revelam cinco obras inéditas de Vhils especialmente produzidas para esta ocasião. O primeiro número, que o leitor tem em mãos, apresenta Mário Soares na capa, muito provavelmente a figura mais decisiva do Portugal que saiu do 25 de Abril de 1974. Nos quatro números seguintes, outras quatro figuras igualmente marcantes da vida portuguesa ocuparão esse lugar de destaque.

O resultado aponta, sem qualquer pretensão, para o desenho de um percurso da sociedade portuguesa, que se alterou profundamente nestes 50 anos e que continuará certamente a mudar.

Ao longo destas cinco semanas vamos publicar online, em exclusivo para assinantes do Expresso, cada um desses perfis.