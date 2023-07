Gastronomia na Graciosa: qual é a receita para uma ilha inteira no menu?

“Glup, glup, glup”, ouve-se do interior da Terra. A lama é cinzenta, quente e borbulha compassada. São bolhas de grandes dimensões, que crescem a tempo certo e cuja força impressiona. É ali, àquele campo de desgaseificação, que se recomenda ir quando tudo parece garantido. Não está, e o perigo mortal do lago de águas frias no fundo é conhecido. Já houve morte por inalação de gases (por ser mais denso que o ar atmosférico, o CO2 acumula-se na zona mais baixa da caverna) e os passeios turísticos de barco foram suspensos há mais de 30 anos. Hoje a situação é diferente, embora se atinjam níveis de concentração letais frequentemente.

Quando os níveis estão demasiado elevados, é impossível descer os 183 degraus da escadaria em caracol que ligam o mundo ao interior do vulcão. Noutras vezes, é preciso subir mais cedo do que o esperado. Quando o perigo está controlado, surge a oportunidade de entrar neste local desconhecido da maioria que o Príncipe Alberto I do Mónaco explorou já no século XIX. À época, quando o monarca desceu à gruta em rappel, fê-lo pela entrada mais estreita. Mas hoje é pela abertura maior que a descida é feita.

“Eu durmo duas horas e estou aqui”, congratula-se Eurico Picanço, que parece não querer perder cada minuto disponível. De manhã à noite, parece estar envolvido em todas as atividades da ilha — é quase omnipresente, ao volante da sua carrinha —, embora haja um lugar em que este homem de patilhas longas, conhecido por todos, parece realizar-se especialmente. Hoje será ele um dos maiores guardiões do património gastronómico da Graciosa, que guarda mas também partilha na sua casa do pomar, junto à povoação de Guadalupe.

Sopas do Espírito Santo e cozido com o mesmo nome, se o dia for de carnes. Caranguejo fidalgo, lapas frescas ou grelhadas, cracas, tortas de patinha (uma espécie de patanisca feita com algas) e peixe cozinhado na folha da figueira, quando é do mar que o alimento vem. Pão caseiro, massa doce e papas, o arroz doce tradicional, para a sobremesa. Tudo regado com vinhos caseiros, de um território vitivinícola que hoje não tem a marca do Pico mas que quer marcar pela diferenciação — embora ainda lute pelo seu pequeno lugar num mercado global.

LUGAR PARA VIVER

Esta é uma terra dos que vivem lá desde sempre, mas estes são cada vez menos. É que os últimos Censos apontam para 4090 habitantes, mas esses são números que os graciosenses sabem ser muito superiores à realidade de quem percorre as estradas da ilha, que conta com 12,5 quilómetros de comprimento e sete quilómetros de largura máxima — lugar onde até há poucos anos as distâncias ainda eram medidas em hectómetros. Aqui contam-se também todos os estudantes deslocados, muitos deles a viver quase todo o ano no continente.

Seria um desconto a fazer nas cadeiras e bancos vazios do centro de Santa Cruz da Graciosa, mas a verdade é que não são tantos os lugares livres nas esplanadas montadas junto aos Pauis da Vila. Os turistas internacionais, muitos vindos da Europa Central, estão a descobrir a segunda ilha mais pequena do arquipélago. E já começam a deixar a sua pegada, visível também na oferta gastronómica: há um novo quiosque onde a cozinha vegetariana ganha palco e uma loja onde a spirulina é rainha, paredes-meias com um antigo coreto. Muito antes disso já Franco Ceraolo se encontrava na ilha.