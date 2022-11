Manuel Sobrinho Simões. Problemas ambientais vêm “do lucro desenfreado e do crescimento exponencial dos seres humanos”

As alterações climáticas parecem acentuar o desajuste crescente entre o ser humano e a Natureza. Estamos condenados a um antagonismo cada vez mais tenso ou acha que a ciência nos poderá conduzir no sentido oposto?

Penso que a ciência não virá a diminuir a pressão ambiental, na medida em que os maiores problemas postos pela transição do Holoceno para o Antropoceno dependem do lucro desenfreado e do crescimento exponencial dos seres humanos, cada vez mais numerosos, mais velhos e mais consumistas. Os desenvolvimentos tecnológicos poderão, per se, amortecer os efeitos nefastos sobre o clima, mas as soluções consistentes passarão necessariamente pela sociedade organizada em comunidades, reforçando a política e praticando o cuidar da casa comum (to care).

