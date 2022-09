“A minha pegada”. Olhe ao espelho: de que é feita a sua roupa?

Um duche rápido gasta cerca de 25 litros de água, mais ou menos o mesmo que uma máquina de lavar loiça usa numa lavagem, e bem menos do que exige um banho de imersão, que são quase 200 litros. Nenhum dos casos chega perto da quantidade de água que foi preciso gastar para que, depois do banho, alguém possa vestir uma t-shirt de algodão: 2700 litros, o equivalente ao consumo de água de uma pessoa em dois anos e meio.

