Europa aperta o cerco às embalagens e desafia a indústria

Os pratos e copos descartáveis servidos nos restaurantes e cafés para consumo no interior do estabelecimento serão proibidos. Outras embalagens de utilização única usadas para acondicio­nar frutas e legumes ou os frascos miniatura de champô oferecidos nos hotéis também terão os dias contados na União Europeia (UE). As saquetas de chá, as cápsulas de café e os adesivos para frutas e vegetais terão que ser obrigatoriamente compostáveis. Vamos poder receber um valor monetário por cada garrafa de plástico ou lata de alumínio que colocarmos nos sistemas de devolução e depósito, que vão passar a existir nos supermercados, estações ferroviárias e outros pontos de grande afluência.

Tudo isto fará parte do quotidiano da UE nas próximas décadas de acordo com a proposta da Comissão de regulamento sobre embalagens, que visa combater esta fonte crescente de desperdício — cada europeu gera, em média, por ano, 177 mil quilos de resíduos de embalagens. Para isso, impõem-se regras e, pela primeira vez, fixam-se metas para redução dos resíduos (em 15% até 2040 por Estado-membro per capita, face a 2018), para a reutilização de conteúdo reciclado a incorporar nas novas embalagens plásticas, e reiteram-se as atuais metas da reciclagem. O objetivo é que todas as embalagens sejam recicláveis até 2030, como já previa o Plano de Ação para a Economia Circular.

“O caminho é por aí, mas a ambição das metas e o calendário a elas associado, que é muito curto, causa-nos alguma preocupação. Além disso, o documento estabelece medidas que precisam de algum tempo de adaptação em toda a cadeia de valor”, observa Ana Cristina Carrola, vogal do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente. É o caso, exemplifica, da gestão das embalagens compostáveis enquanto resíduos, já que, em Portugal, “a recolha seletiva e as infraestruturas de tratamentos biodegradáveis ainda se encontram um pouco incipientes”. Ou da disponibilidade de matéria-prima secundária com a qualidade necessária exigida para a reincorporação em novas embalagens, acrescenta Pedro Simões, diretor-geral da Novo Verde: “E se não for possível, são necessárias tecnologias que permitam tratar os resíduos sem grande qualidade para serem aproveitados, pois estamos a substituir matérias-primas virgens por secundárias, por resíduos.”

A Comissão Europeia estima que, até 2030, estas regras permitam reduzir as emissões de gases com efeito de estufa provenientes de embalagens para 43 milhões de toneladas, o consumo de água em 1,1 milhões de metros cúbicos e os custos dos danos ambientais para a economia e a sociedade em €6,4 mil milhões. E ainda gerar mais de 600 mil empregos no sector da reutilização.