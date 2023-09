Em Boston, a cidade "hard tech", é chegada a hora de ensinar os robôs a fazerem o bem

Com um veículo em Marte as questões éticas talvez sejam dispensáveis, mas com um robô em casa há sempre o receio de que aprenda maus exemplos se passar o tempo sozinho a ver as pequenas traições de uma telenovela. Ou viole a intimidade de toda uma família. Ou até se recuse a salvar um bebé de uma situação perigosa para não pôr em causa o apurado sentido de autopreservação. No Laboratório de Interação Humano-Robô da Universidade de Tufts, a dois passos de Boston, EUA, Chris Thiersuf e Evan Krause conhecem todos esses cenários indesejáveis, mas preferem centrar atenções num gesto bem mais rotineiro.

“Faz um agachamento, Dempsey!”, diz Evan Krause ao autómato, perante um grupo de jornalistas. E Dempsey, um robô Nao da Softbank, cuja inteligência tem vindo a ser artilhada ao longo dos dias, logo responde num inglês digitalizado, mas sibilino: “o que é um agachamento?”.

O ensinamento não tarda: usando um telemóvel que serve apenas de intermediário para que as instruções cheguem ao autómato que está ali ao pé, Evan começa por explicar que um agachamento começa por exigir que se estiquem os braços, se flitam as pernas para levar o torso a descer, e depois se estique as mesmas pernas e se eleve o corpo outra vez.

A assistência rejubila como se estivesse frente a um filme de ficção científica dos anos 1980, mas Krause não dá a tarefa por terminada. “Oops, esqueci-me de dizer para recolher os braços no final”, diz, e acrescenta a ordem final, que o robô executa de imediato, combinando a inteligência que tem instalada com a ajuda dos computadores que estão nas imediações.