Threads, o ‘Twitter da Meta’, está vivo e já tem mais utilizadores do que Portugal tem habitantes: saiba como funciona

De Portugal ainda são poucos — o mesmo se passa com qualquer outro país da União Europeia (UE). A nova aplicação do criador do Facebook não está ainda disponível nas app stores destas redondezas, estando ainda em análise pelas instituições europeias graças ao Regulamento dos Mercados Digitais, em especial no que toca à partilha de dados dos utilizadores entre diferentes plataformas.

Em 12 horas, já tinha mais do dobro de utilizadores do que Portugal tem de habitantes: eis a Threads , a nova rede social da Meta que surge ‘agarrada’ ao Instagram. No primeiro meio-dia de utilização, já somava mais de 22 milhões de utilizadores, vindos de (para já) 100 países, como os Estados Unidos, Reino Unido ou Brasil. Ao final de 24 horas, chegaram aos 30 milhões.

A app foi lançada em 100 países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Canadá ou Japão. Apenas poderá utilizá-la tendo uma app store com dados de um desses países, mas pode fazê-lo em qualquer território onde as aplicações da Meta sejam permitidas, mesmo em Portugal.

O registo na Threads vai pedir para fazer o acesso através da sua conta de Instagram. Se não tiver uma e quiser utilizar a nova app pela componente de texto, vai ter de a criar antes; mas se, por exemplo, tiver uma conta para um negócio e quiser criar um perfil pessoal na Threads, convém separar as águas: a nova aplicação vai buscar o nome e o utilizador (ou seja, o seu @) que já tem no Instagram, não permitindo alteração . Poderá apenas personalizar os restantes elementos: a ‘bio’, o link que lá surge e a fotografia de perfil.

É preciso ter uma conta no Instagram para se poder registar na Threads . A aplicação surge como ‘filha’ do Instagram, embora a interação com a mãe ainda se fique pela metade (já lá vamos). Para os utilizadores portugueses de redes sociais, não deverá ser um problema: o Instagram é a terceira rede social mais frequentada entre utilizadores de todas as idades (79,4% de utilizadores) e, entre os jovens, domina totalmente (94,1%), diz o relatório “Os Portugueses e as Redes Sociais” para 2022, da Marktest.

Se não tiver conta na aplicação, pode ver através do seu navegador de internet o perfil de alguém. Basta escrever threads.net seguido desse utilizador. Por exemplo, pode já ver o perfil do Expresso: threads.net/@jornalexpresso

Após o registo, a Threads apresenta uma opção que pode ser cómoda para quem quiser, desde logo, seguir várias pessoas que já conhece nesta plataforma: permite seguir todas as contas que já segue no Instagram (mesmo quem ainda não tem conta na Threads, ficando esse follow ‘reservado’ para essa eventualidade) de uma só vez; ou, então, pode escolher uma a uma as que quer seguir. Esta opção mantém-se disponível e, para o fazer, terá de ir à aba que mostra as pessoas que está a seguir.

Um Twitter que parece o Instagram?

Essencialmente, sim. Em termos de aparência, a Threads tem uma identidade gráfica semelhante à do Instagram. O ecrã de abertura da aplicação usa as mesmas cores e o próprio logótipo faz lembrar uma versão ‘emaranhada’ (em português, thread pode significar fio) daquele que ilustra a app-mãe.

No que toca à interface, as semelhanças com o Twitter são claras — embora, em múltiplas ocasiões, a Meta se tenha desdobrado em formas de dizer que a Threads não seria um clone da rede social de Elon Musk. O lançamento em plena crise no Twitter, com os utilizadores da rede social a aumentar as queixas face a limitações de visualização e às novas regras impostas por Musk desde que a comprou, assim como a própria experiência de utilizador, parecem indicar o oposto. E abre espaço a uma verdadeira luta de gigantes.

Em primeiro, a funcionalidade principal: as publicações, aqui chamadas de threads, têm um aspeto idêntico ao de um tweet, com uma diferença principal: aqui, existe um limite de 500 caracteres, bem acima dos 280 permitidos pelo Twitter.

O feed da Threads é, talvez, uma versão mais limpa e fresca, à primeira vista, do Twitter e funciona de forma semelhante. Permite, como na rede vizinha, gostar, comentar ou republicar/citar (o semelhante a um tweet e a um tweet com citação) uma publicação, assim como partilhá-la, gerando um link, para fora da app. É também possível identificar utilizadores em publicações e respostas utilizando o seu @. Como nas versões não pagas do Twitter (e como sempre foi até há pouco tempo), é impossível editar uma thread depois de publicada.