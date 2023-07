Eis a Threads, a aposta do criador do Facebook para competir com o Twitter, de Elon Musk: é mais o que os une do que aquilo que os separa

Sobre a Threads, sabe-se para já que será uma “aplicação do Instagram”, tal como se pode ler no texto de apresentação disponível na App Store. “A Threads é onde as comunidades se reúnem para discutir tudo, desde os tópicos que lhe interessam hoje até ao que serão tendência amanhã”, lê-se na sinopse.

“Seja qual for o seu interesse, pode seguir e ligar-se diretamente aos seus criadores favoritos e a outros que gostam das mesmas coisas - ou criar os seus próprios seguidores fiéis para partilhar as suas ideias, opiniões e criatividade com o mundo”, anuncia a Meta.

A utilização da Threads é gratuita e não há indicação de qualquer limite diário para a leitura de publicações. No entanto, tudo tem um preço, ainda que menos evidente, pois a Meta irá recolher dados pessoais como a localização e o histórico de navegação, tal como acontece no Facebook e no Instagram.

As imagens de pré-visualização divulgadas revelam uma interface muito semelhante à do Twitter, com as típicas opções de gostar, comentar ou partilhar uma publicação. Alguns pormenores fazem também lembrar a identidade gráfica do Instagram. Ou seja, no fundo, a Meta parece apostar numa plataforma que combina elementos de duas das maiores redes sociais já existentes.