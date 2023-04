Investigadores no Reino Unido desenvolvem ferramenta de inteligência artificial capaz de identificar cancros com precisão

O estudo , publicado na revista eBioMedicine, pertencente à Lancet, mostra que o algoritmo é até mais eficaz do que os métodos usados atualmente . Durante a investigação, foi analisada uma amostra de 500 pacientes com grandes nódulos pulmonares, de forma a desenvolver um algoritmo de caracterização de dados. A ideia consiste em fazer a inteligência artificial detetar informações médicas a partir de aspetos da imagem que não são detetados pelo olho humano com facilidade.

Uma equipa de médicos e investigadores desenvolveu um modelo de inteligência artificial que permite identificar com precisão um cancro num estágio precoce da doença e, por isso, acelerar diagnósticos e tratamentos. De acordo com o jornal “The Guardian” , a ferramenta construída por especialistas da Fundação Royal Marsden NHS, do Instituto de Investigação do Cancro em Londres e do Imperial College London, é capaz de identificar se crescimentos anormais de células encontrados em tomografias computadorizadas são cancerígenos.

Nos testes para verificar se o algoritmo identificava com precisão os nódulos cancerígenos, os cientistas concluíram que a técnica na proporção de 0,87 o risco de cancro, em comparação com os métodos atuais, cujos desempenhos se situam nos 0,67 e 0,83.

De acordo com os autores do estudo, os resultados iniciais são já promissores, porque o novo método "parece identificar grandes nódulos pulmonares cancerígenos com precisão”. O passo seguinte é testar, em ambiente clínico, a tecnologia em pacientes com grandes nódulos pulmoares, de forma a apurar com que precisão é detetado o risco de cancro do pulmão.

O modelo pode revelar-se uma mais-valia para os médicos também ajudando a que tomem decisões mais rápidas sobre utentes que apresentam crescimentos anormais mas de médio risco. Quando combinado com um dos testes tradicionais, o algoritmo conseguiu identificar pacientes de alto risco naquele grupo (foi sugerida intervenção precoce para 18 entre 22 (82%) dos nódulos confirmados como cancerígenos).

Porém, a investigação ainda se encontra numa fase inicial e ainda poderá levar algum tempo a chegar aos sistemas de saúde de vários países. O principal autor do estudo tem, ainda assim, uma perspetiva otimista quanto ao futuro dos trabalhos: “Esperamos ultrapassar as limitações, para acelerar a deteção da doença usando tecnologias inovadoras como a inteligência artificial.”

O cancro do pulmão é, segundo os investigadores, um dos potenciais alvos desta tecnologia, já que é uma das doenças oncológicas para as quais métodos de deteção precoce são “urgentemente necessárias”. O cancro do pulmão é a maior causa mundial de mortalidade por cancro e é responsável por um quinto (21%) das mortes por doença oncológica no Reino Unido. Uma investigação recente apontou que mais de 60% dos cancros do pulmão no território britânico são diagnosticados no estágio três ou quatro.