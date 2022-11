O estilista artificial: em Viana do Castelo já há roupa desenhada por ‘software’

Há algo de artificial em todas as peças de roupa que já começaram a sair do XNFY Lab. A empresa sediada em Viana do Castelo acaba de se posicionar entre as primeiras de Portugal com capacidade para apresentar produtos idealizados e desenhados por inteligência artificial. O que, no caso da empresa minhota, significa o desenho de roupa que permite reaproveitar tecidos que não foram usados e que poderão abrir caminho a peças reinventadas com a ajuda de software que aprende com a análise de imagens apresentadas pelos humanos e assim encontra soluções para o desperdício. Além de ter como ponto de partida os materiais existentes em cada momento, a solução usada pelo XNFY Lab tem em conta as diferentes peças de vestuário e respetivos requisitos e condicionantes. No XNFY Lab é enaltecida a rapidez com que podem ser geradas imagens digitais que ajudam a ter uma perceção de cada peça de roupa desenhada por este ‘estilista’ tecnológico. A racionalização de recursos (os têxteis são responsáveis por 6% das emissões de gases poluentes) é outra das virtudes destacadas. A ferramenta foi desenvolvida com recurso à plataforma Azure Machine Learning, da Microsoft — e tem sido apresentada pela gigante americana como um exemplo do potencial das tecnologias quando aplicadas à arte.

