Em tempo de quarentena, Apple aposta em novo iPhone low-cost

A Apple anunciou esta quarta-feira uma nova versão do iPhone SE, o modelo de entrada da empresa, numa apresentação virtual com jornalistas. Os rumores em torno de um lançamento iminente tinham crescido nas últimas semanas, depois de relatos de atrasos na produção relacionados com a pandemia. A primeira geração do SE foi introduzida no mercado em 2016.

O ecrã do novo iPhone SE tem 4,7 polegadas (o iPhone 11 lançado no último ano tem 6,1 polegadas), mas o tamanho do chassis pode enganar. À semelhança do seu antecessor, tem no interior os principais argumentos. Está equipado com o mesmo processador que iPhone 11 Pro por um valor muito inferior. Das características destacam-se ainda o ecrã Retina HD, vídeo 4K e o botão home com TouchID. Quanto à câmara, conta com estabilização de imagem e um foco automático mais rápido mesmo com pouca luz. O modo retrato, o controlo de profundidade e as ferramentas de ajuste de iluminação também foram incluídas.

O novo iPhone SE está disponível em três cores (preto, branco e encarnado) e pode ser encomendado em Portugal a partir desta sexta-feira — com chegada ao mercado agendada para dia 24. Quanto aos preços, iniciam-se nos €499 (64 Gb de armazenamento). Existem também versões com 128 Gb (549€) e 256 Gb (€669).