“Eu é que mando na rua, daqui até Chelas”: Samir socou e atirou a cabeça de M. contra a parede e acabou preso no mesmo lugar do rival Xuxas

No final do verão de 2022, Samir Fernandes era um homem preocupado. Tinha montado uma organização “de estrutura piramidal” perfeita, dominava o mercado interno desde que a PJ tinha prendido Xuxas, o seu maior concorrente, mas, por alguma razão que lhe escapava, as vendas no bairro histórico da Mouraria “estavam a baixar”. Samir confessou aos colaboradores mais próximos que sentia que o andavam “a enganar” e decidiu montar uma operação de vigilância no terreno para descobrir o que se passava. Percebeu então que M. andava a vender produto “na sua zona exclusiva” - com a ajuda de dois operacionais montou-lhe uma emboscada.