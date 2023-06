Atropelamento mortal na A6: Cabrita interrogado como arguido no tribunal de Évora, advogado acredita que ex-ministro não será julgado

O ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita é interrogado como arguido esta sexta-feira de manhã no tribunal judicial de Évora onde decorre a fase de instrução no caso do atropelamento mortal ao trabalhador Nuno Santos, a 18 de junho de 2021 na A6 pelo carro da comitiva do Governo. O ex-governante corre o risco de vir a ser pronunciado pelo crime de homicídio involuntário.

Ao Expresso, o advogado Magalhães e Silva afirmou que Eduardo Cabrita “prestará declarações ao Juiz de Instrução e responderá aos pedidos de esclarecimento dos outros intervenientes processuais”. E acrescenta: “Acredito que o meu constituinte não seja pronunciado para julgamento.”