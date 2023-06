O corpo de Rosalina Ribeiro foi encontrado em 2009, MP acusou Duarte Lima de a matar em 2011, ainda não é este ano que será julgado

Duarte Lima, suspeito da morte da companheira e herdeira do milionário Tomé Feteira, tem de se apresentar uma vez por semana na esquadra policial da área de residência e, como isso não é considerada uma medida privativa da liberdade, o processo não é urgente. Logo, anda devagar. Agora, está parado: 14 anos depois de Rosalina Ribeiro ter sido encontrada morta na berma de uma estrada de terra batida em Maricá, nos arredores do Rio de Janeiro, o julgamento do homem acusado de a matar com dois tiros não tem data marcada.

