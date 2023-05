Caso Maddie: PJ faz novas buscas na barragem do Arade, no Algarve

A Polícia Judiciária vai fazer novas buscas relativamente ao caso do desaparecimento de Madeleine McCann, a pedido da polícia alemã. A área que vai ser alvo de perícias é a barragem do Arade, a cerca de 50 quilómetros da Praia da Luz, no Algarve, avança a SIC Notícias.

A zona da barragem está a ser delimitada e a intervenção da PJ arranca na terça-feira. Dezasseis anos depois do desaparecimento de Madeleine McCann, as autoridades alemãs querem agora saber se há vestígios ou provas que possam trazer novos dados a este caso. A polícia inglesa também estará presente.

O local costumava ser frequentado por Christian Brueckner - principal suspeito do desaparecimento da menina inglesa -, que chegou a revelar que este era o seu pequeno paraíso, explica a estação televisiva.

Christian Brueckner está preso na Alemanha por cinco crimes sexuais praticados em Portugal, entre 2000 e 2017, mas sempre negou envolvimento no caso Maddie.

Madeleine McCann desapareceu a 3 de maio de 2007, na Praia da Luz, no Algarve. Brueckner vivia a poucos quilómetros da estância balnear.