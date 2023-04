Operação Marquês: Sócrates já não será julgado por crimes de falsificação

José Sócrates não será julgado pelos crimes de falsificação de documentos de que foi pronunciado pelo juiz Ivo Rosa. É esta a consequência inevitável de um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que deu uma (rara) vitória judicial ao ex-primeiro-ministro e lhe concedeu três meses para arguir nulidades e irregularidades da decisão instrutória de Ivo Rosa — e mais 120 dias para um eventual recurso. “Os crimes de falsificação já eram”, desabafa um magistrado, sob anonimato.

O principal arguido da Operação Marquês foi pronunciado por três crimes de falsificação de documentos. Um está relacionado com a casa de Paris, onde viveu depois de ter deixado Portugal e a liderança do PS. O Ministério Público (MP) diz que foi feito um contrato de arrendamento falso com Carlos Santos Silva para esconder o verdadeiro proprietário do imóvel: Sócrates.

