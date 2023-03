Pinho começou a ser investigado por causa da EDP, mas é pelo BES que vai a tribunal: crónica de uma acusação anunciada

Foi há 18 anos, em março de 2005, que Manuel Pinho entrou no Governo de José Sócrates. Aceitou ser ministro, mas não deixou de receber quase 15 mil euros mensais do GES. Investigado primeiro pelas relações com a EDP, é afinal pelos laços com o GES que responderá em tribunal. O debate instrutório arranca esta terça-feira

Há uma hora