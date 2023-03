“Em qualquer país civilizado isso seria um escândalo”: Manuel Pinho acusa juíza de revalidar prisão com base em falsidades

Manuel Pinho saberá a 14 de abril, pelas 14h, se irá a julgamento pelos crimes de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal, conforme pede o Ministério Público, no processo que começou por investigar o antigo ministro e a EDP, mas que avançou com uma acusação limitada à relação de Pinho com o BES. Numa declaração ao Expresso, Manuel Pinho lança críticas à juíza que ficou com a instrução do seu processo, mantendo-o em prisão preventiva.