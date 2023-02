Irá Medina ser constituído arguido? “Não tenho conhecimento de quaisquer alegações que, a existirem, são totalmente falsas”, diz o ministro

A TVi avançou no Jornal Nacional desta segunda-feira que Fernando Medina iria ser constituído no caso das buscas à Câmara Municipal de Lisboa. Segundo o canal televisivo, o agora ministro das Finanças é “suspeito de abuso de poder e de participação económica em negócio” no episódio que envolve a contratação de Joaquim Morão, histórico socialista, para serviços na CML quando o primeiro era presidente da autarquia.

