Só à quarta foi de vez: juíza Gabriela Assunção vai decidir se casal Pinho e Salgado vai ou não a julgamento

A juíza Gabriela Assunção vai decidir o futuro próximo do casal Pinho e de Ricardo Salgado, os acusados no processo EDP. O programa informático começou por sortear o nome do juiz Luís Cardoso Ribeiro. Mas este juiz detetou irregularidades no sorteio (o processo não foi inserido como sendo de especial complexidade) e, segundo o Observador, foi este juiz que decretou a nulidade do sorteio.

