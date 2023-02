PJ desmantela rede que usava criptomoedas para traficar droga: cocaína valia mais de €2,5 milhões, cheiro a “fruta podre” levantou suspeitas

Uma rede altamente organizada de tráfico de cocaína usava um criptoativo como meio de pagamento do produto importado a poderosos sindicatos do crime da América do Sul. Quando uma nota com um código de segurança e o valor em causa para a entrega do dinheiro chegava ao Brasil ou à Colômbia, a organização disponibilizava a droga e levantava o respetivo valor. “O token é como uma espécie de cheque”, descrevem os juízes do Tribunal de Loures que colocaram na cadeia todos os arguidos deste grupo, com penas de 6 a 10 anos de prisão.

