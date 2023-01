Juíza ordena agressor a levar vítima de violência doméstica a jantar fora. Conselho Superior de Magistratura diz não poder "interferir"

O crime de ofensa à integridade física foi dado como provado em tribunal, mas a juíza do Tribunal da Amadora responsável por julgar o caso de violência doméstica decidiu suspender o processo e seguir a recomendação de uma procuradora do Ministério Público: obrigar o agressor, companheiro da mulher que foi vítima de violência, a realizar um "jantar e passeio lúdico com a ofendida", entre outras atividades, como ir a "concertos, espetáculos, revista e teatro".

