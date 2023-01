Operação Vórtex: Luís Montenegro apanhado numa vigilância da PJ ao restaurante de Pessegueiro, o construtor detido

Uma vigilância da Polícia Judiciária (PJ) durante a inauguração do restaurante ‘A Cabana’, que pertence a Francisco Pessegueiro, a 24 de março de 2022, detetou Luís Montenegro, o atual presidente do PSD, a conversar no interior com Joaquim Pinto Moreira, ex-presidente da Câmara Municipal de Espinho e atual deputado do PSD e um dos principais visados da “Operação Vórtex”.

