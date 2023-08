Força de uma fé internacional abre caminho ao Papa em Fátima

O relógio marcava as 03h00 horas quando Judite Gonçalves e a família chegaram ao Santuário de Fátima, no concelho de Ourém. Coincidência ou não, para trás ficaram também 3 horas, mas de viagem, desde Viana do Castelo, de onde são naturais. Àquela hora, à exceção da peregrina de 61 anos, todos aproveitavam para fechar os olhos e repor alguma energia. “Não sei se vamos conseguir ver o Papa de perto, mas este foi o lugar mais confortável que encontrámos”, explica ao Expresso, acrescentando que este é mais um dos momentos únicos que tem a oportunidade de viver e com a família ao lado, dos mais novos, aos mais velhos.