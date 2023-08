Diário da JMJ 6 – A minha primeira Via-Sacra

Não gosto da Via Sacra, confesso. Gosto da procissão dos Passos da minha paróquia, gosto muito da liturgia de Sexta-feira da Paixão, único dia do ano em que não há missa, mas a Via-Sacra, que lembra em 14 estações os passos de Jesus entre ser preso e ser sepultado, é uma das devoções católicas que não me move. Acredito que não será por isso que irei parar ao inferno ou ao Purgatório. Já conheci um padre que não embirrava com a Procissão do Corpo de Deus e outro que não gostava de rezar o terço e fazia por ignorar cada vez que calhava o Livro dos Macabeus ser lido na missa.