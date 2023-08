Enzo, Ariana e Dylan: estes são três dos quatro bebés abençoados pelo Papa no Bairro da Liberdade

Nuno Botelho

Do mais novo para o mais velho, chamam-se Enzo, Ariana e Dylan. São eles três das quatro crianças abençoadas por Francisco no Bairro da Liberdade. O Papa mandou parar o carro e fez sinal para que os bebés se aproximassem. Numa visita em que moradores do bairro mal conseguiram ver o Papa, este foi o momento de maior proximidade com a comunidade. “Ele disse-me qualquer coisa que eu não entendi porque fala um língua diferente”, conta Dylan, de cinco anos