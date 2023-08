Diário da JMJ 5 - A universalidade da missa

Esta quinta-feira quando me aproximava do centro de imprensa reparei que estava muita gente junto à igreja de S. Sebastião da Pedreira, ali bem no centro de Lisboa, entre o Pavilhão Carlos Lopes e a Maternidade Alfredo da Costa. Deve ser hora do fim das catequeses, pensei, vou ver se há missa.

Quando entrei a missa já tinha começado. Pareceu-me ser em alemão, mas quando perguntei à pessoa ao meu lado, disse-me que era colombiana com um ar de quem estava a perceber menos daquela língua do que eu. Decidi ficar. Um dos sinais da universalidade da Igreja Católica é ser possível a qualquer batizado participar na missa, seja em que língua for, desde que conheça os ritos.