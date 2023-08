Dia 4 da Jornada: estas são as restrições ao trânsito para esta sexta-feira

⇒ A Rua Castilho estará cortada, existindo fortes condicionamentos de trânsito nas artérias em direção a esta rua, enquanto a Avenida António Augusto de Aguiar estará cortada a partir do entroncamento com a rua Marquês da Fronteira e a Avenida Fontes Pereira de Melo, no sentido Praça Duque de Saldanha – Marquês de Pombal.

⇒ Os condicionamentos previstos são os mesmos dos dias 1 e 3, incluindo as zonas “vermelha”, “amarela” e “verde”, a de menor constrangimento. No entanto, dada a afluência prevista, é possível que sejam feitos “cortes pontuais” nas zonas circundantes.

A VIA SACRA

É o grande momento da JMJ em Lisboa e o de maior constrangimento para quem vive e trabalha na cidade. São esperadas 750 mil pessoas, que vão chegando ao longo do dia e recebem o Papa Francisco pelas 18h, para a Via Sacra, no Parque Eduardo VII (até às 19h30). Há, antes disso, alguns espetáculos em palco.

Para os fiéis, a Via Sacra é um momento de comunhão, em que é percorrido, simbólica e mentalmente, o percurso de Jesus até à cruz, em 14 estações coreografadas.

Foi concedida tolerância de ponto aos funcionários públicos e recomendado o teletrabalho.

O dia começa com alguns jovens católicos a confessarem-se perante o Papa (9h), no Parque do Perdão, em Belém, e tem outro momento relevante logo depois, na visita ao Bairro da Serafina (9h45), em Campolide. Por lá, Francisco deverá insistir na importância de olhar para “as periferias”, num bairro marcado por anos de pobreza e fracas condições de habitabilidade. Apesar da expectativa, é pouco provável que o Papa faça grandes circuitos, concentrando-se na visita ao Centro Social e Paroquial do bairro, que presta assistência à população. Também aqui o responsável máximo da Igreja fará um discurso.