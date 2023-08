Perante meio milhão de jovens, Papa alerta contra “vazio” das redes sociais

Contra as “ilusões do mundo virtual”, “os algoritmos” e “os lobos que se escondem por trás de sorrisos” e pelo resgate da autoestima. Depois de falar aos representantes do Estado português e aos responsáveis da Igreja, o Papa virou-se para os jovens, no primeiro grande banho de multidão da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Depois de ouvir cartas que lhe foram enviadas por jovens de todo o mundo, Francisco mostrou-se atento ao que hoje vivem as gerações mais novas em duas dimensões: o mundo virtual e, em certa medida, a saúde mental. E tentou, através das duas ideias, puxar os jovens para a Igreja.